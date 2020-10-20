封測廠頎邦(6147)與華泰(2329)規畫透過入股進行策略結盟，合攻新應用市場商機。美系外資出具最新報告，認為頎邦藉此可望拓展非驅動IC的射頻（RF）元件封測業務版圖，為長期營運成長增添柴火，維持「增持」評等、目標價78元不變。

頎邦今（20）日持平開出後一度小跌，隨後在買盤敲進下翻紅小漲，最高上漲0.98％至62.1元，截至午盤仍持穩紅盤之上。不過，三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超頎邦5382張，昨（19）日持續賣超926張。

美系外資指出，頎邦目標透過策略結盟華泰，共同開發包括射頻模組等新產品。公司並未規畫將華泰併入合併財報，僅視為財務投資、每季以權益法於業外依持股比例認列損益，因此初期對頎邦的營運貢獻將甚低。

不過，美系外資認為，頎邦致力多元化業務發展，藉由拓展射頻元件等非驅動IC業務，以降低易受周期性景氣影響的驅動IC封測業務貢獻。此次與華泰策略結盟，預期結合華泰的表面黏著（SMT）產能及技術，應有助加速頎邦的射頻模組業務拓展。

美系外資指出，頎邦的射頻元件封測業務在近3～4年強勁成長，受惠新客戶增加及產品組合擴增帶動下，看好頎邦明年射頻元件封測營收可望年增達20～30％，且射頻元件封測業務有助於提升頎邦的毛利率及獲利表現。

美系外資認為，頎邦為驅動IC封測供應鏈的首選，在產能供不應求、觸控面板感應晶片（TDDI）測試價格調漲帶動下，預期短期毛利率可望提升。而華泰專攻的記憶體封測領域，雖可能對頎邦造成負面影響，但目前市況已接近景氣循環周期底部，風險影響應可控。

美系外資看好頎邦將受惠稼動率及報價提升，下半年營運展望轉強、帶動毛利率改善，受惠客戶需求增加及多元化發展，射頻元件凸塊業務明年亦可望復甦，帶動明年營收成長動能強彈，維持「增持」評等、目標價78元不變。

(時報資訊)