早療教育不能等！衛生福利部台北醫院打造嶄新的早療中心(20)日正式啟用，院長鄭舜平表示，該院附設新莊悅心社區長照機構暨兒童早療中心自108年6月開工，並於109年7月24日設立，為單層樓獨立的兒童治療空間，為發展遲緩兒童家庭創造更幸福友善、高品質的早療空間與服務，幫助早療兒童獲得進步、降低遲緩狀態，並改善整體家庭的生活品質。

台北醫院指出，該院設有各種治療區、親子閱覽區、哺乳室、親子廁所、清洗區，並融入童趣元素設計，持續投入更多的人力與流程品質精進措施，滿足早期療育兒童在治療與成長所需要的多元需求，今天開幕儀式中也請到兩位媽媽分享自己的故事。

出席啟用典禮的小傑媽媽分享，小傑是重症的腦性麻痺，需要進行物理、職能、語言的治療，帶全身癱瘓的小傑從林口到台北市、新北市各醫院奔波的歷程很辛苦，當時台北醫院為減輕家長奔波的負擔，將各種治療的時段進行整合，真的幫助很大。

另一位小森媽媽分享，自己是看醫療節目談論發展遲緩兒童有哪些情況時，想到小森是安靜不說話、不吵不鬧、不跑不跳，驚覺小森與同齡2歲的小朋友差異大，即將滿5歲的小森已經能夠正確走路、不用扶牆壁或扶手就能自己上下樓梯，還能玩盪鞦韆、翹翹板、溜滑梯、走平衡木，原本不會說話，現在都能夠講出簡單完整的句子了，就連最困難的使用剪刀、正確握筆畫畫這樣手部精細動作都能做到。

復健科主任吳政哲表示，發展遲緩兒童過去常被誤認是「大隻雞慢啼」而錯失治療，建議家長在0-3歲兒童發展黃金期間，多留意孩子在情緒表達與口語表達、走路步態各方面是否有明顯落後於同齡兒童。吳政哲主任呼籲，「早期發現、早期介入」，早期療育對兒童發展能力、身心成長，甚至是身為照顧者的家長都會有正向幫助。

職能治療師張婉嫈說，早療兒童在學習階段的表達能力還需要訓練，當孩子聽到要求他做的事情是有難度時，會先拒絕這件事，原因有可能是某些步驟不理解或步驟太多無法記得，家長可先安撫孩子的情緒、了解喜歡與不喜歡的原因、了解困難點在哪裡，將事件或功課以分階段的方式完成。

(中時 )