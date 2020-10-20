「住者有其屋是假象？」台中市議會第3屆第4次定期會財政經濟業務質詢中，市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中向地方稅務局要求訂定非自住房屋戶數差別稅率，俗稱囤房稅，以實現台中市青年居住正義；落實照顧青年首購族，讓台中成為真正的最佳宜居城市。

王立任說，根據報導跟調查均指出台中市房價近期攀升許多，導致青年未來買房更不容易。內政部的「全國及六都住宅價格季指數」顯示台中市從2016年原排名六都第五，到2020年第一季已經躍昇為六都第二高。2019年第四季房價所得比9.80以及貸款負擔率40.16均為六都第三，並且都高於全國平均，各種數據均顯示台中市已踏入高房價時代。

謝志忠表示，台中市房價已上升到六都第二高，目前絕大多數行政區，每坪都超過二十萬，我們四個議員加起來只有一間房，何況是大多數的年輕人？要落實居住正義，政府應該要有作為，提出對策。光從臺中市房屋稅自治條例，已經六年沒有調整！

張玉嬿表示，希望市府一定要要拿出態度來，讓年輕人有機會買得起房，在台中能安居樂業。市府要思考回歸大眾角度，正視住宅需求未來趨勢，才能實現真正的居住正義，讓年輕人買得起房子。

王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中呼籲地方稅務局盡快提出囤房稅，也就是非自住房屋戶數差別稅率版本，抑制台中市房價繼續飆漲，把年輕人留在台中，也讓首購族買得起房子，落實青年居住正義。

(中時 )