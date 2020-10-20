女子摔成臉部受傷，被人送醫治療。（圖／翻攝自新京報我們）

當今人無論吃飯睡覺、甚至走路開車，幾乎都離不開手機，也因此引發不少意外。大陸安徽日前就發生了一幕慘劇，一名女子下樓梯時，低著頭專注地滑手機，結果不小心一腳踩空，一路控制不住往前衝，最終跌落20多個台階，摔得鼻青臉腫送醫。

此意外發生在10月17日的合肥地鐵3號線圖書館站，當時穿著粉紅帽衫的女孩，下樓梯時低頭滑手機，不慎腳下踩空，當場重摔下樓，失控畫面全被攝影機錄下，令人看了頭皮發麻。

路過民眾見狀，急忙上前幫忙，地鐵工作人員也隨即趕到，對女孩進行前期傷口處理，並撥打急救電話，將女孩緊急送往醫院救治。幸運的是，她除了臉部受傷較為嚴重，其他並無大礙。

網友看後紛紛表示「下樓梯還是別滑手機了吧，要注意安全啊，這樣摔法看著都疼」、「走路不看機，看機不走路」、「下次就長記性了」、「太嚇人了，下次我一定注意不要邊下樓邊看手機」、「還好沒撞到其他人」。

(中時新聞網)