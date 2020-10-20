今(20)日卑南族卡大地布部落族人北上行政院抗議，表示知本光電案影響部落決策，也將對生態造成重創，然而現場也有族人支持光電開發，認為光電可帶動部落發展，也高喊拒絕環團干預部落事務。

今日卡大地布部落、環團、民間團體聚集行政院大門前，表示知本光電已影響部落決策及生態疑慮，然而現場北上族人不只是持反對觀點，也有族人贊成光電開發。

支持光電開發的族人陳文賢表示，知本光電案場近30-40年來沒有開發，族人平常也不是很在意，常常有亂丟垃圾、隨意放牧的亂象發生，導致環境十分髒亂。他說，文化領域身為部落族人當然尊重，但傳統領域若能發揮更多功能也沒有反對到底的理由。

陳文賢與其他人痛批，環團常常一頭熱強勢介入，但部落事務為何要被外界主導？光電本身沒有對錯，支持或反對都是為了部落好，強調部落不能因為外界干預而撕裂。

陳文賢等人現場拿著大聲公對著環團高喊「尊重部落自主，拒絕環團干預」、「同意開發、部落要發展」等口號，數十警力站在雙方中間，深怕衝突一觸即發。

(中時 )