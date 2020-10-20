綠色金融新商品輩出，科技業除了購買綠電，外商銀行設計的「可持續發展表現連結貸款」（Sustainability Linked Loan）成為新歡。大亞集團及信邦電子今（20）日與匯豐銀行今（10）日簽訂綠色貸款合約，把總貸款新台幣4億5千萬元與可持續性連結，業者實踐永續作為的執行成果將影響貸款的利息。

匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，「可持續發展表現連結貸款」是2017年全球創新發展的金融解決方案，匯豐台灣提供客製化產品的能力，既符合企業客戶的可持續經營框架，又能夠為客戶提供適切的融資架構。

蕭仲程強調，衡量企業的可持續表現與相應調整的利率幅度，需要經過縝密的分析和計算，「可持續發展表現連結貸款」扮演著催化劑的角色，提供了一個明確的目標，讓不同產業的客戶清楚理解相關規則，包括企業整體ESG或CSR表現、訊息披露以及審核過程等。

匯豐銀行指出，「可持續發展表現連結貸款」概念是指能夠與可持續性連結，藉此激發借貸方實現具有開創性和規劃性的可持續作為；在實踐過程中，溫室氣體排放、能源使用效率等皆可被選為「可持續表現目標」（Sustainability Performance Target），而執行成果也將影響貸款的利息。

根據路孚特（Refinitiv）的數據顯示，2019年全球綠色以及可持續表現連結的貸款金額已超過1,600億美元，較2018年成長2.5倍之多；匯豐集團近日更宣布加碼支持低碳經濟，在未來十年將為可持續發展項目預留7,500億美元至1兆美元的融資和投資額度。隨著愈來愈多的台灣企業不斷提高自身的可持續經營能力，台灣投入可持續發展融資的成長指日可期。

(工商 )