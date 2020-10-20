前高雄市長韓國瑜的下一步究竟為何？外界高度關注。外傳韓國瑜有可能選台北市長，也有媒體人認為韓要選國民黨主席。對此，資深媒體人韋安認為，韓國瑜的下一步，應該是「被動」的！他也認為，不排除韓國瑜的的「代理人」，會出來選黨主席。

韓國瑜在今年6月確定被罷免以後，持續沉澱！韓國瑜曾表示，目前不會接受任何邀請或職務，但仍有許多聲音傳出，韓將選台北市長或黨主席。資深媒體人黃暐瀚曾就韓合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，「韓就是要選明年黨主席」，黃認為，這是一個信號，就是韓又開始動了。

周玉蔻也曾在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長。資深媒體人邱明玉也表示，有一親韓人士向她暗示，韓國瑜一定會選台北市長

對此，韋安表示，韓國瑜的下一步，應該是「被動」的，就像當初被指派去接高市黨部主委，和投入市長選戰一樣。他認為，選這個、選那個，都是敵對陣營搞出來的花樣。如果國民黨有需要，他會出來，如果沒有，就算有心也會很尷尬。但不排除他的「代理人」，會出來選黨主席。

(中時新聞網)