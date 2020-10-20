喝太多久恐讓「頭殼壞掉？」一名網友分享，喝酒後，隔天起床發現頭超痛，以為是宿醉就放著不管，沒想到卻持續痛一週，他才驚覺不對勁，去醫院檢查後，竟被告知喝太多酒引發神經發炎，像是「喝到頭殼壞掉」，讓護士也忍不住狂笑。

一名網友分享，前幾天喝酒過後，隔天醒來發現頭很痛，誤以為是宿醉，因此沒有特別處理，結果這頭痛一痛就快一週，忍到最後覺得不行了，就跑去看神經內科，經過檢查後醫師告訴原PO「這是酒喝過量引發神經發炎」。

該網友透露，當時不太理解醫師的說法，便深入詢問，結果醫師超級直白的說這是「喝到頭殼壞掉了，吃個藥就沒事」讓他忍不住在內心碎念「講的我好像每天喝一樣，都跟你說我很久沒喝了」而在一旁的護士聽到也忍不住跟著狂笑。

貼文曝光後，幽默的敘事方式，也引發網友討論，「XX，怎麼這麼好笑，對不起我不是故意的」、「對不起我的嘴角不爭氣的上揚了」、「喝太少，每天喝適應了就不會了」、「喝太少啦，我就沒痛過」、「大半年沒喝，一次把它補回來」。

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(中時新聞網)