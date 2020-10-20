彰化縣二水鄉農會今年喜迎百歲生日，本周末將在八堡圳農情館舉辦「2020 百年農耀八堡傳情活動」，屆時將有大型曳引車隊，以嘉年華方式環繞全鄉，還有茆國鎮掌中戲、與小農錦集，田中窯，董坐石硯藝術館與自然色手作坊在現場展覽，總幹事蔡文琳說，歡迎大家一起到二水農會，切蛋糕慶百歲。

二水鄉農會服務在地農民百年，因此農會百歲讓當地農民也都相當高興，活動當天除了有早期鐵路火車與傳統農具展示，社區大學也出動傳統表演「阿爸牽水牛」，來與農會共襄盛舉，農會慶生活動將為期2天，24下午將有農民駕駛曳引車繞鄉，為活動揭開序幕，邀請大家鬥陣來熱鬧。

二水鄉農總幹事蔡文琳表示，活動當天將邀請所有鄉親，一起切蛋糕慶祝農會百歲生日，另外還有無人機表演，各式農村美食、調酒、仙草與爆米花DIY體驗等等，農民市集還沒買到當地特有的農特產品，保證讓民眾滿載而歸。

蔡文琳說，活動當天農會也準備百萬摸彩品，包括50吋電視、冰箱、洗衣機、電動機車、定置式農藥噴霧機，動力施肥機，背負式噴霧機，充電式噴霧機，背負割草機等，超過千個獎項要讓民眾抽獎，歡迎所有鄉親來試手氣，抽大獎，與農會一起分享百歲生日喜悅。

二水農會百歲生日，整個二水鄉總動員，就像辦喜事一樣。(吳建輝攝)

(中時 )