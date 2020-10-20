「我是中國空軍，注意！你已進入軍機活動空域……」近日大陸央視釋出解放軍機訓練畫面，內容出現共機緊急升空，驅離外國軍機，畫面中兩機在空中不斷交纏追逐，最後外機認清無法擺脫解放軍機，便掉頭離去；影片內容相當刺激，讓網友直呼兩架飛機「近到都能看見機徽了！」

大陸央視在微博上釋出影片，指出近來大陸軍機訓練頻繁，更公布解放軍機升空驅離侵犯大陸軍機活動空域的畫面，影片中解放軍機快速找到來犯的外國軍機，並且以雙語廣播進行警告，要求其離開該空域。

而影片中的外機並沒有馬上離去，而是開始與解放軍機進行空中較量，只見影片中兩台軍機在空中互相交纏、追逐，而儘管外機如何展現技巧，解放軍機卻依舊緊盯，完全甩不開監視，最後外國軍機發現自討沒趣，只好摸摸鼻子離開該空域。

該影片引來許多網友討論，紛紛表示「好猛！」、「這交纏也離得太近了吧，都能用肉眼看到機徽、編號了」、「這飛行員厲害」、「但為什麼要把機徽碼起來？」、「飛行員好秀！」、「這影片好精彩」。

(中時新聞網)