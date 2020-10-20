大同(2371)將在明(21日)舉行股東臨時會，據傳市場派將取得6席董事席次，大同市場派掌握的股權已經超過70%；公司派大股東持股很少，主要重點集中在大同大學、大同中學以及員工職委會合計約11%。另一方面，外資有些基金就全部都算公司派的，總計加起來19%，其餘是委託書。大同臨股會後，市場期待大同股票能盡早解除「全額交割」的處分。

大同公司派與市場派持續激烈攻防，大同百年經營權是否變天，端看21日股臨會直球對決結果。

大同股價今早一度站上19元，創近3個月來新高。大同市場派啟動收購委託書，前委託書之戰結束；目前呈現市場派股權多、委託書也多，公司派股權少、委託書也少。市場派聲稱，明天的臨股會市場派勝出幾乎「塵埃落定」。

此次臨股會，重新改選9席董事。先前傳出大同公司9席董事席次中，公司派與市場派協議各取4席，但該說詞已遭市場派否認。市場派強調，歡迎大同公司派前來溝通協商，但內容是如何讓大同公司變得更好，而不是洽談怎麼分配資源。

市場派推出的董事名單：三圓機構董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、欣同負責人林宏信、普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元、文心建設總經理葉曉甄；獨立董事則有前大同財務長龔鍾嶸、曾任台大應用力研所教授陳兆勛、現任遠見律師事務所合夥律師李勝琛。

公司派部分，提出人選包括現任大同董事長林郭文艷(私立大同高中法人代表)、大同執行副總兼財務長彭文傑、尚志資產董事長張益華(大同高中法人代表)、大同世界科技董事長沈柏延、晟業資產管理投資部資深副總經理蘇鵬飛、廣運聯合會計師事務所執業會計師蔡勝文；獨董名單則為前安永會計師事務所所長王金來、政治大學教授劉宗德、光倫電子董事長謝穎昇。

(時報資訊)