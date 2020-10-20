桃園市6月大女嬰今年6月14日在龍姓父親、陳姓母親吵架後，龍因情緒不滿，涉嫌虐打女嬰致死，還把女嬰冰在冰箱。3天後龍父、林姓女友、陳母把女嬰載到新屋海邊埋屍。檢方偵結，將3人依照傷害致死、遺棄致人於死、遺棄屍體罪嫌起訴。

檢、警調查，龍父、陳母疑似原本就常虐待女嬰，還會謊稱是女嬰翻身等造成。6月14日雙親吵架後，龍父疑似要宣洩情緒，竟把女嬰當出氣筒，先將她往床上摔，甚至用包巾摀住女嬰，再徒手毆打女童。在旁的陳母竟未阻止，事後也未將女童送醫，導致女童蜘蛛網下出血引起中樞神經休克死亡。

2人見到女嬰死亡，怕東窗事發，還把屍體用塑膠袋包起，放進冰箱，6月17日和龍和陳母、龍的林姓女友帶著女嬰屍體，及2歲大的女嬰姐姐，一起到新屋永安漁港，期間怕屍體發臭，還沿途在超商買冰塊為屍體降溫。

3人到永安漁港後，還把姐姐丟包在超商，才一起去埋屍。為怕姐姐丟失，雙親還在姐姐身上掛牌子，寫上姐姐阿公名字、手機號碼。店員報警後，楊梅警方受理，雖然順利找到阿公，但員警懷疑姐姐雙親涉遺棄罪嫌，員警進一步詢問，女嬰的姑姑驚覺不對，向警方道出女嬰可能被虐死埋屍。

警方到海邊找屍體時，一度找不到女嬰，燒香拜拜後，在漲潮前5分鐘挖出裝有嬰屍的塑膠袋。3人被逮後坦承犯行，檢方則認為，龍涉犯傷害致死、遺棄屍體，陳則遺棄致人於死、遺棄屍體、林遺棄屍體罪提起公訴。另外龍、陳為成年人故意對未滿12歲兒童犯罪，也請法官依兒少法加重其刑。

(中時 )