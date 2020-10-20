據媒體報導，截至今天為止，越南洪災已造成逾百人死亡、失蹤，超過5萬間房子被淹沒，死傷與災情持續擴大。至善基金會在中越地區進行貧困孩童扶助25年，這是第一次遇到如此嚴重的水災，至善基金會緊急調度一萬美金投入救災，優先用於提供原本援助之貧童家庭所需急難救助的物資，包括乾糧、飲用水和救生衣。

至善是台灣第一個在越南立案的境外非營利組織，工作站設於中越順化省，每年幫助的貧困孩童有6萬多人。

越南洪災已造成逾百人死亡、失蹤，超過5萬間房子被淹沒，死傷與災情持續擴大。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

越南洪災已造成逾百人死亡、失蹤，超過5萬間房子被淹沒，死傷與災情持續擴大。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

越南洪災已造成逾百人死亡、失蹤，超過5萬間房子被淹沒，死傷與災情持續擴大。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

一位帶著孩子的婦女向至善同仁求助，「我什麼都不要，只要救生衣」；還有一位泡在水裡的老婦人說，只求站在一處溫暖的土地。從現場傳回至善的照片，張張令人不捨，許多人們只能攀在茅草屋最上方的樑屋，整個人浸泡在髒水中等待救援；大人環抱孩子高舉涉於大水之中。至善同仁划著小艇挨家挨戶救援，路程中險象環生。

至善執行長洪智杰表示，這是至善進入中越服務至今「前所未見」的災情，期盼台灣社會秉持「Taiwan Can Help」的精神，「看見中越，伸出援手」，中越仍是那塊越戰主戰場的貧瘠土地，經濟的磁吸效應，讓年輕的孩子只能離鄉背井去打工，貧富差距就像中越狹長的形狀一樣，愈來愈大。

其中有一家公司來響應至善捐款時表示，因公司有數十位越南籍員工，其中不少人的家就在中越，也正泡在洪水之中，秉持著「人溺己溺」的精神，公司經營者以個人名義捐出10萬元，這項善舉讓至善上下感動不己。如果民眾想關心中越災情，可主動與至善聯繫，聯絡電話：02-2388-9118＊512，或者到至善臉書查看最新消息。

(中時 )