普悠瑪翻覆事故後，家屬要求交通部、台鐵局承諾設置紀念公園，台鐵局原規劃18日、事故屆滿2周年前夕，正式啟用台東火車站旁的紀念公園，如今卻卡關，主因與命名喬不攏有關。在交通部出面協調下，決定暫緩紀念公園啟用，待有共識後再辦追思活動。

10月18日正式啟用在台東火車站設置的追思紀念公園，卻因紀念公園名稱要稱「1021事故」或「普悠瑪事故」喬不攏，在交通部長林佳龍出面協調下，決定暫緩紀念公園啟用，待有共識後再辦追思活動，不過也讓紀念公園因命名問題卡關，來不及在明(10／21)兩周前前夕啟用。

在家屬要求下，交通部及台鐵承諾設置紀念公園，以慰藉罹難者並供親友追悼，也提醒後人謹記教訓，但卑南族族人不滿將公園名稱將「普悠瑪」和「事故」擺在一起，與罹難者家屬出現歧見。交通部長林佳龍與台東立委協調後，決定暫緩紀念公園啟用，待命名爭議有共識後再舉辦追思活動。

據了解，公園地點原要設在事發的宜蘭縣新馬站附近，但多數罹難者家屬都在台東，幾經協調，最後改設在台東火車站附近。原本18日就要舉行落成啟用追思典禮，但卻突然喊卡，因命名出現卑南族耆老及罹難者家屬意見不同的爭議。

家屬堅持一定要有「普悠瑪事故」，否則「新馬事故」或「1021事故」，多數民眾難以瞭解；卑南族部落耆老認為，「普悠瑪」對族人而言意義重大，不該變成「事故」的主詞或形容詞。

台鐵局協調不成，交通部一度建議命名「普悠瑪號列車1021事故紀念公園」，家屬認為，有「普悠瑪」也有「事故」，社會得以辨識是哪個事件，並提醒台鐵永遠記取教訓。族人則認為，「普悠瑪」是列車名稱，而非事故名稱。

折衷方案仍未獲致共識，最後，交通部長林佳龍致電與台東縣立委劉櫂豪、原住民立委陳瑩協調後，決定暫緩紀念公園的啟用，待命名爭議有共識後再舉辦追思活動，讓原本想趕在事故兩周年啟用的紀念公園，因命名而卡關。

(中時 )