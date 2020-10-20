我國駐斐濟大使館於10月8日在當地舉辦國慶酒會時，遭2名大陸外交人員試圖闖入叫囂，我方外館一位副參事室上前阻止時，遭到打傷，當時產生頭暈現象，經送醫後診斷為輕微腦震盪，我駐斐濟代表處已經完成報案手續，並嚴正向斐濟表達我國立場，據知情人士表示，受傷的外館人員身分屬於國安情治系統，身分相當敏感，若不是避免外賓受擾及事態擴大而忍辱，否則一打二足足有餘。

外交部發言人歐江安今天上午表示，「該爭取的、該討回公道是不會少的」。事發後斐濟外交部與警方相關單位都有積極斡旋處理，我方能理解地主國的用心與調解，但我方該說的、該爭取、該維護我國的立場我們都清楚表達，相信斐濟與中方都清楚。

據了解，我駐外使館除了外交部駐外人員以外，視當地使館的大小及重要性，重要的使館，包含國安、調查、警政、海巡等情治系統或是其他部會各單位，也都有會派駐派駐人員。

知情人士表示，斐濟雖然和我國無邦交，但兩國關係向來相當友好，交流與互動相當頻繁，因此也是我方相當重視的國家，因此情治系統也有派駐人員在當地。

國民黨立委溫玉霞連線一名斐濟台商還原事發現場，該名台商指出，往年我辦事處有大型慶典，大陸使館人員都會派人拍照取證，我駐斐濟代表黎倩儀為慎重起見，今年舉辦國慶活動還租用飯店，且該飯店格局設計有兩道安全門，與會的貴賓要進入會場前必須先進入另一間VIP室才能進入。

該名台商表示，由於多了要進入VIP室的程序，大陸使館人員當天不得其門而入，於是想從VIP室闖入，卻被外館人員與農技團成員發現，阻擋他們進入，因此才發生推擠衝突。

據知情人士表示，該名出面阻擋大陸使館人員的副參事，身分相當敏感，本身具有情治背景，為了不讓事態擴大，他並未選擇還手，反而遭到毆傷。情治界人士表示，依照我方受傷人員過去所受的訓練，如果只是空手一打二，鐵定不會輸，但為了不讓參加酒會外賓受到驚擾，才忍辱選擇打不還手，否則事態過大絕對不是好事。

(中時新聞網)