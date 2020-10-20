為培育金融科技相關人才，亞洲大學攜手台灣寶碩財務科技公司、共同簽署MOU產學合作備忘錄，未來將由台灣寶碩提供金融雲端平台、導入金融科技模擬實驗場景，亞大則派人學習並將其導入課程，期許打造學校成為台灣中部未來的金融科技新創研發培訓基地。

亞大校長蔡進發、台灣寶碩財務科技公司董事長白介宇代表雙方簽定備忘錄。白介宇特別感謝亞大講座教授陳安斌參與、指導，讓台灣寶碩能趕上台灣金融與IT技術蓬勃發展時代，奠定在金融客戶的服務基礎、累積金融AI知識及市場龐大數據，為未來發展做準備。

蔡進發指出，亞大創校邁入20年，辦學績效卓著且國內外學術排名名列前茅；學校財金系在IDEAS「財務經濟領域」2020年世界大學排名第15名、全台第1名，且學生申請科技部大專生研究計畫4年來通過30件，是全台財金系通過件數之冠。

「迎接人工智慧時代來臨，亞大各系院相關課程都結合AI！」蔡進發強調，陳安斌戮力推動財務金融學系與AI、大數據結合的課程，相信以寶碩公司深耕金融科技領域32年的豐富經驗，定能透過這次合作，培養符合市場需求的金融科技人才。白介宇則期許雙方合作發展，能打造亞大成為中部科技新創研發基地。

台灣寶碩金融事業群總經理黃建華表示，寶碩提供亞大的研發數位平台包括金融雲平台、機器人集成交易平台、財富管理平台等即時報價系統，其涵蓋證券、期貨、選擇權、國際資訊等商品報價及衍生性投資決策，並整合電視牆、語音查詢、成交回報、財經資料庫、網路下單系統，有多項市場獨創功能；另利用VR、AR等虛擬系統模擬訓練，避開真實操作的危險。

(中時 )