在準備懷孕到生產的階段，準爸媽們常有各種五花八門的疑問，因此衛生福利部針對準爸媽們最關心的孕產議題做網路調查，提供最實用及正確的孕產資訊，守護母嬰健康。

網路調查4大主題報你知

根據衛生福利部與嬰兒與母親雜誌合作，109年8月8日至109年8月15日針對全台各地的準爸媽們以網路方式蒐集在孕前準備、懷孕照護、產後照護及孕產婦心理健康4大主題之問卷調查，全台共有20縣市超過3,000位爸媽一同參與此次活動，結果顯示最熱門議題為9成擔心孕前檢查是否都做對了嗎？6成7想知道孕期如何養胎不養胖？ 7成想知道讓母乳源源不絕的實用技巧。

甭擔心！孕產問題懶人包 讓你一目瞭然

依據調查結果國民健康署製作10大熱門孕產議題懶人包，提供準爸媽最實用的資訊，並針對於各階段TOP 1議題，提供專業建議如下：

1.「孕前(期)檢查完全蒐羅，需要自費做檢查嗎？」：國民健康署補助每位準媽媽10次產前檢查，請務必定期產檢，確保母嬰健康。但因目前院所提供的自費產檢項目非常多，並非每項檢查都要做，可根據個人的需求，與醫師做討論，再選擇最適合自己的檢查項目。

2.「只要營養，其餘免談！孕期如何養胎不養胖？」：懷孕期間應該均衡攝取六大類食物，避免熱量偏高的外食，多攝取深色蔬菜、全穀雜糧，並以天然食物來源為主，若有任何營養的疑問，建議找專業營養師做進一步的營養諮詢。另外要定期量體重，依懷孕前的體重做適當調整，以增加 10-14 公斤最適合，除此之外也須注意體重增加的速度，國民健康署提醒也不適合在懷孕期間進行減重。

3.「如何讓母乳源源不絕的實用技巧」：準媽媽們可能擔心奶水不足或寶寶吃不飽等問題而放棄母乳哺育，因此國民健康署提供8個小口訣，讓準媽媽們輕鬆解決母乳哺育的煩惱：(1)生產醫院能協助，(2)早期哺乳要落實，(3)正確含吸莫遲疑，(4)寶寶想吃就要餵，(5)餵奶時間不限定，(6)夜間哺餵泌乳旺，(7)心情放鬆輕鬆餵，(8)手到擒來是母乳。

4.「如何更快適應新手父母的角色？」：相信在成為新手爸媽的開心之餘，內心也會感到緊張與壓力，為讓「新手爸媽」快速成為「上手爸媽」，衛生福利部國民健康署提供孕產婦關懷網站查詢孕期照護資訊，及社家署也有育兒親職網協助新手爸媽提升親職教育知能，民眾如有任何孕前、孕期及產後的問題，也可撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），將由專業人員解答及主動致電回復，歡迎準爸媽們多加利用！

(中時 )