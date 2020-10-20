手機通訊軟體為現代人不可或缺的聯繫方式，不少公司行號也會創立群組，以便交代工作重要事項。有一名網友表示，他發現老闆將工作群組名稱改為「一家人」，甚至在聊天框丟出不少心靈雞湯等長輩文，讓他忍不住問「請問該注意什麼或該爭取什麼？」

一名網友昨（19）日於PTT發文指出，公司有一個Line群組，許多公事都會利用此聯繫、交辦事項，但就在稍早他打開Line時，卻發現老闆將工作群組名稱更改為「一家人」，還開始在聊天框中PO出一堆心靈雞湯等長輩圖文，令他十分不解，並將其狀況分享問及「請問該注意什麼或該爭取什麼？」

不少網友看了之後，突破盲點留言「家人就該無條件為家付出喔，嘻嘻」、「都是一家人，不要計較錢」、「在家工作，沒有所謂的下班」、「你知道這表示什麼嗎? 要你靠精神心靈就夠，不會加薪」、「你會跟家人要加班費嗎？不會嘛」；另也有部分網友紛紛勸他快離職，「104模式啟動中」、「快逃」、「快逃，要開始情感勒索了」。

其中一名網友更以長篇文回應原PO，並要他注意下班時間，還有加班沒有加班費，爭取加薪更是難上加難，因為「家人之間」談錢就傷感情，更認為，某些老闆事業有成後，便會有這種症狀，嘴上喊著是家人共體時艱，搞一堆團康活動，表面增進員工對公司的向心力，還強制員工參加；端出心靈雞湯文，也以為員工就此會有動力繼續為其賣命，就是沒想過「加薪、給福利」是最大的鼓勵。

(中時新聞網)