日本男星三浦春馬今年7月被發現在自宅過世，年僅30歲，新聞多以輕生報導之，讓外界無不震驚悲痛，事後警方調查，最終是以輕生作為死因結案，家屬對此也沒有異議，但卻有近萬網友、粉絲，抓出3大疑點，認為三浦春馬是「他殺」，紛紛連署去信要求警方重啟調查。

日媒報導，三浦春馬過世已3個月，家屬早已處理完後事，但廣大粉絲卻始終不能接受警方及相關報導的說法，認為偶像的死因可能不是輕生，甚至抓出三大疑點，認為是他殺。

首先是其經紀公司對外的表現與態度，在三浦春馬離世後說詞反覆，一開始說他有留遺書，之後又改口說是類似遺書的字條，最後竟又改口說他沒留下任何遺書，粉絲們因此心生懷疑，表示既然沒有遺書，「又怎能斷定三浦春馬一定是自我了結？」。

再者，網路上還有消息指出，三浦春馬在拍攝遺作《錢的盡頭是戀愛的開始》時，遭受到排擠，甚至承受「暴行行為」，也有媒體指出三浦春馬原本計畫在海外留學一陣子，但卻被所屬社及經紀人強硬要求回日本繼續工作，雖這說法已被三浦春馬生前的公司雅慕斯娛樂發聲明闢謠，但粉絲仍認為偶像是被經紀公司逼死的。

關於三浦春馬可能是他殺的三大疑點被挖出後，網路上瘋傳，有近萬人實名連署傳訊給檢調單位，力促對三浦春馬的死因重啟調查，但因為檢警已對三浦春馬遺體進行過解剖，以及科學蒐證，都指向他是輕生，且刑事上的「他殺」，跟粉絲認偶像是遭受強大壓力而死的「他殺」，定義並不相同，因此重啟調查的可能性很低。

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