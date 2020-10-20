新北市近年來掀起一股彩繪風潮，不管是巷弄還是河濱，各式彩繪雨後春筍冒出來，但新北市議員鍾宏仁、李倩萍、林裔綺20日總質詢指出，市府應該統籌規畫，主題要融入在地文化特色，否則有些地方畫豬八戒宣導登革熱，還寫上歡迎光臨某某里，這不是城市美學而是美學暴力，讓人摸不著頭緒。侯友宜承諾，會要求成立統籌平台，會重新調整、檢討。

鍾宏仁指出，剛開始大家還覺得有點亮點，但後來每個都差不多，整個城市變這樣，好像畫上卡通圖案就行，毫無主題性，缺乏內容，很像台電變電箱，美很主觀沒錯，但至少要有地方文化特色。

李倩萍指出，會有這些彩繪，與社區總體營造有關，但每個彩繪都要連結在地歷史文化背景，不能放任各區公所里辦公室各自發揮，新北有復興美工、輔大、台藝大，應該要有平台給孩子發揮的空間，而不是由一兩家在壟斷畫，像有一里畫了豬八戒、孫悟空與蚊子，到底關聯性在哪？

侯友宜承諾，會要求成立統籌平台，會重新調整、檢討。

(中時 )