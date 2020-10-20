民進黨市議員曾朝榮等人20日聯合質詢，指全省已有4縣市已實施非農地除草劑管理條例，加強有致癌風險的除草劑加管理；市府為何對環境保護與市民健康慢半拍，切莫讓台中成為有毒城市。副市長令狐榮達說，他贊成對非農地除草劑加強管理可以跨局處研議。

市議員曾朝榮拿出使用除草劑與割草機除草的鄰近土地照片質詢，他說同塊區 用不同的方式除草，竟產生如此不同的樣貌，噴除草劑寸草不生，想像吸入人體一定造成莫大的健康危害。

曾朝榮等人指出，除草劑致癌已有科學實證，目前非農地使用除草劑很普遍，包括社區、公園、校園等，因便宜、省人力，但如果政府公權力不介入，民眾處在這樣的環境如同慢性致病；後遺症不容漠視。

曾朝榮說，全國有台北、宜蘭、台北、高雄、花蓮已制定「非農地除草劑管理自治條例」且公告實施；現行農藥管理法雖明訂除草劑使用在非核准範圍就違法，但中央法律鞭長莫及，各地方政府如不能有效管理除草劑使用，像是校園、公園、路邊等仍大肆噴灑除草劑，影響人體健康，亦將造成環境嚴重破壞。

曾朝榮等議員為台中市的自治條例催生，研議公共場所雜草管理細則與配套，例如在公共場所周邊200公尺禁用除草劑，不要漠視台中人的健康。副市長令狐榮達說，他認同應加強管理除草劑，但訂定自治條例必須要跨局處詳加研議，市府將會加速檢討。

(中時 )