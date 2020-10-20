桃園市八德區將在11月8日於八德文昌公園旁廣場舉辦「2020桃園媽祖昇天祭」，當天將有食福宴桌菜，開放民眾訂購，1桌10人，每桌2000元，10月21日中午12時起可在B-Class平台。\

相傳媽祖在馬祖昇天，馬祖人為感念媽祖普渡世間的精神，每年舉辦「媽祖昇天祭」活動。因居住在桃園的馬祖鄉親有5萬多人，遠遠超過連江縣的人數，成為馬祖人的第二故鄉。為傳承馬祖傳統節慶文化，桃園市長鄭文燦在2015、2016年舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」，2018年改為「桃園媽祖昇天祭」。

八德區長邱瑞朝表示，當天活動自8時30分起有神轎會香交流、祭祀大典、陣頭表演及在地才藝表演。10時起就有美食市集，民眾可現場排隊領券免費兌換馬祖美食，大飽口福。晚上6時30分起參加食福宴晚會，欣賞藝人許富凱、張秀卿、戴梅君、黃昺翔、艾克樂團聯袂精彩演唱，還有機車、65吋電視、氣炸鍋、除濕機、乾衣機、微波爐等，詳情可上「咱的八塊厝」臉書粉絲專頁查詢。

桃園市八德區將在11月8日於八德文昌公園旁廣場舉辦「2020桃園媽祖昇天祭」，當天還有食福宴桌菜，每桌2000元，開放民眾事先訂購。（八德區公所提供／賴佑維桃園傳真）

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