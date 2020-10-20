教育部教育廣播電台每天同步播放的「法國廣播電台」（RFI）新聞節目，被質疑不時傳遞「揚陸貶台」、「親陸批美」內容，跟中共主旋律相近。教育部表示，教育電台今天起停播該節目，俟評估後再決定是否復播。

有民眾反映，教育廣播電台同步播放的「法廣」新聞節目，用北京腔播報台灣相關新聞，最新一集是「兩岸敵意上升間諜恐抓不完」，完全是中共的觀點來看待此案，讓人誤以為是在聽「匪波」也失去讓民眾學法語的功能。

教育電台表示，自2004年6月起，為達成台法實質文化交流及提供民眾學習法語另一管道，中央廣播電台與法廣協議，以交互轉播節目方式進行國際廣播合作；基於上述二台同屬非營利性質，央廣特商請教育廣播電台代為執行對國內部分之現場節目轉播。

目前教育電台每天提供19時至20時及0時至1時兩個時段，在台北、彰化AM1494KHz、花蓮FM103.7播出法廣節目（依序為華語、法語各一小時）。

央廣表示，自2001年6月起，央廣基於台法交流之故，協助法廣接洽教育電台，於教育電台播出「法廣華、法語節目」，三方均為無償合作。至於法廣實際播出之內容，本於言論自由之精神以及衛星技術之即時性，並無事前審查機制。惟若節目內容有違製播宗旨，得即時終止轉播。

教育部說，法廣的節目今天起暫時停播，將評估後再決定是否復播。教育部促請教育電台之後針對節目檢討轉播機制，以加強節目播出內容之隨時掌握及因應處理。

(中時 )