中天新聞台年底執照到期須換照，NCC創首例要先辦聽證，令外界質疑中天新聞是否將被關台。聽證會上甚至將針對國家安全、媒體經營者適格性審查，令資深媒體人謝寒冰質疑，直言如果要檢視媒體經營者適格性，那錢櫃大火之後董事長練台生被起訴，NCC是否也要檢視練台生經營年代、壹電視的適格性問題？

謝寒冰今天在網路節目《雲端最前線》中指出，外界質疑由NCC委員王維菁及林麗雲擔任聽證會主持人，不是因為其政治立場，而是她們過往參與反旺中運動，有直接利害關係。就好像他自己被好幾家媒體提告，改天若由他來審這幾家媒體經營的事業合理嗎？雙方本身有利益衝突時就應該迴避，所以一開始兩位委員也自請迴避，外界有疑慮也很正常。

謝寒冰也指出，這次公聽會八大主題，居然包括國家安全，假設真的涉國家安全，應該是國安單位來查辦，怎麼會交NCC審查？如果中天純粹因為媒體專業問題無法成功換照他無話可說，但這次聽證有太多針對媒體專業以外的審查題目。

國民黨文傳會主委王育敏也提醒，指控中天新聞台是「紅媒」要有具體證據，例如中天新聞怎樣為大陸宣傳，不能因為旺中集團老闆蔡衍明有在大陸做生意，中天就成了紅媒。

王育敏還說，馬英九總統任內沒有關過任何新聞台，馬英九任內被媒體罵的還少嗎？他卻從沒有用行政力量干預媒體。台灣和大陸抗衡時，最珍貴的價值就是民主與言論自由，因為國家安全關掉媒體是很嚴重的指控，納粹就是以國家安全為名箝制反對者的聲音，所以中天換照一事要小心處理。

(中時 )