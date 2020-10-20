這樣當網美網紅真的很煩！近日一名網美私闖台中麵包店拍照，弄壞店家造價6萬元的木門，事後該名網美雖然已向店家道歉，仍引起網路上不少的討論。

隨著Instagram、facebook等社群軟體的流行，出現越來越多坐擁大量粉絲的「網美」、「網紅」，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友認為哪些網紅、網美的行為實在無法忍受，讓人直翻白眼呢？

NO.10 佔位拍照不顧別人

雖然到熱門景點想拍美照是人之常情，但如果遇到把景點當自己家在拍，完全不顧後面排隊人潮的網美，實在會拳頭都硬了！之前就有網友在臉書分享，自己帶家人到打卡景點遊玩，排隊等拍照時，遇到網美在同個地方狂拍半小時，網友也直呼「自私！」

NO.9 發許願文求斗內

﻿許多網紅、網美有粉絲主動「斗內（donate，捐獻）」的現象並不少見。不過之前中國一位百萬粉絲直播主蘇恩，在直播中說起自己的悲慘經歷，哭訴自己「連房租都繳不起」，不少網友跳出來表示可以斗內她，但後來被網友抓包，她的閨蜜曾說過「蘇恩光是現金就比自己多了400多萬」，引起網友不滿。

NO.8 手機先吃飯

﻿你有沒有遇過每次吃飯都要先拍照的「手機先食者」？有些網紅、網美為了向粉絲分享亮麗的生活，遇到任何事都要用相機記錄下來，但有時候拍到食物都涼了，他們卻還挑不出滿意的照片，尤其是遇到拍完還說「要先挑好濾鏡才能吃」的人，不禁讓人想問「到底何時能吃飯？」

NO.7 破壞環境亂丟垃圾

﻿網美、網紅為了拍出美照，不惜踩壞花田、踩踏礁石等事件層出不窮，北海岸知名景點「老梅石槽」更是常遭踩踏，令人擔心綠石槽會被踩禿。除此之外，有些「秘境」爆紅之後，引來大量人潮「拍網美照」，亂丟垃圾、破壞環境的亂象也隨之而來，原本的「世外桃源」變得不再美麗。

NO.6 發文圖文不符

「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功 #態度 #正能量」再配上一張乳溝照，圖文不符的PO文，每次滑到都想翻白眼！許多靠外貌走紅的網紅、網美，不時得發自拍照來保持粉絲的互動，但如果每篇貼文都是比基尼自拍照＋假掰文字，很容易給人一種無病呻吟的感覺。

NO.5 玩命、違法拍照

許多打卡景點明明有立「禁止進入」標語，卻還是有許多網美、網紅為了拍照私闖，更可怕的是，擅闖鐵軌、站在懸崖邊、躺在路中央拍照的案例層出不窮，若是不慎失足或是有車經過，後果恐怕不堪設想，「網美」與「亡美」其實只有一線之隔。

NO.4 蹭往生者熱度

遇到有人過世時，許多人都會悼念，若是知名藝人過世，更會引起大眾集體的懷念哀悼，但如果明明不熟甚至不認識，卻還要拍照打卡，很容易有「蹭熱度」的嫌疑。之前藝人小鬼黃鴻升猝逝時，網紅馬薏雯在靈堂附近拍了不少美照，因照片過於商業化，引來網友怒批「對家屬不尊重」。

NO.3 當眾換衣服換鞋子

許多網紅、網美為了拍出美照，會準備好幾套衣服在同一景點更換，營造出不同的造型。之前網紅卡卡兒到咖啡廳消費時，因為想當眾換鞋卻被店家阻止，事後在個人IG抱怨，沒想到引來網友批評「不應該當眾換鞋」，認為觀感不佳，在外界的質疑下，卡卡兒事後也親自向店家道歉。

NO.2 修圖修到認不得本人

現在修圖軟體日新月異，就連手機都能輕鬆修圖，很多網美、網紅會把美肌開到最大，輕鬆擁有大眼睛、豐滿胸部或是壯碩肌肉的好身材，也常發生「牆壁被修到歪掉」的笑話。修圖修很大的網美被起底「真面目」時，往往跟照片落差很大，讓人想問「這年頭到底還有什麼是真的？」

NO.1 浪費食物或用品

為了讓照片看起來更浮誇，有些網美、網紅會一次點很多道美食，但食物「只拍不吃」，造成浪費。此外，之前YouTuber小玉還曾拍片開箱母乳，但因嫌棄母乳味道「有狗味」，引起網友批評他浪費母乳；YouTuber美麗妄娜也曾為製作「全台最長吸管」，被網友質疑「浪費5000根吸管」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月20日至2020年10月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網紅、網美惹人厭行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)