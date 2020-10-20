親子共遊大甲鐵砧山雕塑公園，樂趣無窮。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園設置奇趣盪鞦韆，小朋友直呼可愛。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園設置有趣好玩的溜滑索，遊客開心挑戰體驗。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園提供沙坑、沙桌及挖沙器具。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園設置體健設施區，強健身心。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲蔣公路美食小吃一應具全。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山雕塑公園共融遊戲場上月底完工開放後煥然一新，假日整體遊客數大幅成長，中秋連假4天共吸引2萬7600人次到訪，雙十連假3天衝上2萬7400人次，人潮較以往假日成長近6倍。民眾開心直呼「熱鬧的景象，從小到大第一次看見，身為當地人倍感榮耀。」

台中市觀光旅遊局整建大甲鐵砧山雕塑公園，2019年投入1200萬元建置挑戰型自行車道，之後爭取2400萬元完成雕塑公園整體環境改善、步道排水系統，並打造藝術與自然融合的綠環境，更斥資近4000萬元打造全新遊憩設施、觀景平台及全國唯一鋼管爬網等遊具。

觀旅局長林筱淇表示，煥然一新的雕塑公園提供民眾運動與親子遊樂新去處，也是老中青三代戶外探索最夯的首選遊憩空間。在府會共同努力爭取預算方能完成鐵砧山雕塑公園整體環境基礎改善、建置遊憩設施與觀景平台。

林筱淇說，盧市長重視台中海線觀光，並積極推動大甲鐵砧山活化計畫，致力打造成「探索山丘」以親子共融、人文歷史、自然景觀及運動野營為主題，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」增添海線遊憩新亮點。

林筱淇推薦雕塑公園的共融式遊具，也能與超Q模型屋、逗趣彩繪牆、新潮櫻花公廁合影，漫步劍井步道、造訪國姓廟，騎乘自行車道，參訪古蹟及鎮瀾宮、三寶文化館與製餅觀光工廠，大啖蔣公路美食，晚上入住大安向海那漾豪華露營區或特色旅宿，深度感受大甲風情。

(中時 )