蔡英文贈三隻小豬畫像給美國前國務卿希拉蕊，並寫下「To Hillary：加油！當選！」

美國總統大選打得如火如荼，全世界的媒體都相當關注，而現任總統川普的選情告急，也讓台灣民間出現疑慮，表示過去民進黨政府明顯壓寶川普，而如果在11月3日以後是拜登上任，是否會對我國造成重大影響，而對此。我國外交部指出已有準備「多套劇本」，不必擔心。

目前距離美國大選投票僅剩下2周左右的時間，儘管拜登陣營爆發「郵電門」，但是在民調數據上卻仍未受到太大的影響，目前在多個搖擺州都贏過現任總統川普；對此，我國外交部指出，就算川普最後落選，我方還是有準備「多套劇本」，不須為此太過擔心。

而外交部的「多套劇本」說法引發了網友討論，四年前蔡英文曾贈送給當時也正在與川普競選總統的美國民主黨候選人希拉蕊的「三隻小豬」圖被瘋傳，網友指出，當年的民進黨認為希拉蕊在各個民調上都大勝，看似已經勝券在握，所以簡直是完全單方面壓寶給希拉蕊，但結果卻跌破全世界的眼鏡，川普當選總統，而當時的蔡英文就180度大轉彎，全速轉向川普。

4年前的景象歷歷在目，這讓網友狠酸民進黨「當然有多套劇本」，畢竟四年前都有經驗了嘛！紛紛回文表示「三角形大師」、「看風向不對，開始再打預防針了」、「簡單來說就是當牆頭草就對了」、「覺青悄悄轉職中」、「轉向啦，哪次不轉向」、「誰上都會配合吃萊豬，爸爸別擔心」、「外交部這樣講，看來川普真的不穩了」。

(中時新聞網)