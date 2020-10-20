吐司買回來可以放多久？一名網友今年中秋節連假期間買的吐司，買回來隔天過期，她沒丟掉，放到昨天（19日）再拿去曬太陽，強調「沒發霉、還很香」。無厘頭的實驗方式，遭網友質疑不知所云、帶風向，網路上罵聲一片。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，稱吐司是10月2號買的，3號就過期了，「做個實驗放到10月19日，而且曬太陽」。她表示，不僅沒發霉，味道還很香；最後沒有吃，還是把吐司丟了。

她的實驗獲許多網友留言回應，有人從照片中發現，吐司包裝到期日是10月17日，不懂她為何要說成10月3日，「發表實驗結果沒問題，實驗過程有些瑕疵也沒關係，但發文若刻意營造什麼，就不太可取。」

更多人認為原PO的實驗很有問題，「曬太陽本來就不會發霉啊！你在想什麼」、「想看到發霉應該要放在潮濕陰暗的角落吧」、「這麼多片吐司，好歹弄個對照組，不然你想證明什麼」、「其實應該要吃下去，看看對人體有沒有影響」。

還有人譴責，「太浪費食物了，要實驗用1片就好」。有網友表示，麵包或吐司沒吃完，最好的保存方式就是放冰箱冷凍，而不是冷藏，「吃前烤一下就好」。

(中時新聞網)