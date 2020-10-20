19歲的許姓男子喜愛改裝機車，但沒錢買零件，竟在士林捷運站停車場尋找下手目標，本月8、10日分別竊走排氣管、避震器，車主牽車時，赫見愛車少了重要零件，當場傻眼，警方獲報後依監視器鎖定嫌犯，並在許男住處搜出贓物以及犯罪工具，偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

廖姓、陳姓車主本月8、10日將機車停放在捷運下方的停車場，正當要牽車時，發現排氣管不翼而飛，根本無法騎走，另一人坐上機車，直接壓垮後座，驚見避震器遭竊，立刻前往警局報案。

警方調閱監視器，戴口罩的男子拿出工具，不到1分鐘，鬆開幾顆螺絲後，一手就拿走避震器，警方鎖定嫌犯逃逸路線，在新北市五股逮捕許姓男子，並起出電動起子、板手等犯罪工具。

許稱，自己喜歡改裝機車，行竊得手的排氣管、避震器已裝在自己的機車使用，機車置物箱有各式工具，犯案前會上網了解如何拆解，四處閒逛尋找適當的機車下手。

士林警分局呼籲，機車車主應加裝大鎖或防盜器，增加竊賊行竊時間及困難度，降低零件遭竊的風險。

愛改車又沒錢 19歲男隨手拔走別人排氣管

(中時 )