台中市議員鄭功進、施志昌、林祈烽等，今天特別提出農業局最新統計數據顯示，台中市每天平均送至新北拍賣市場的豬肉總量高達9萬7500公斤，換算下來，也就是每天有近750頭豬，需要專車運送北上「找買主」，明顯違反綠色消費的環保初衷。

農業局長蔡精強說，台中市有9成豬都賣到北部因價錢較好，台中市的豬肉大都來自南部，未來將輔導在地行銷，將在中興大學校慶會去設攤！

面對明年將開放萊豬爭議，市議員鄭功進專程帶來台中市大安區農會及台中市養豬協會的相關品牌產品，包括有飛天豬美譽的鹹豬肉、貢丸、香腸及酵素豬肉鬆等，多樣美味的台中豬肉製品，強調在地採購的重要性；建議市府應全面提升，學童營業午餐所使用的豬肉品質，平均每個月，只要多付一顆茶葉的費用，就能讓全台中國中小的學生，享用自己台中豬農辛苦畜養的豬肉。

鄭功進表示，早在三年前，自己就與多位同黨議員，大聲疾呼強化行銷，台中自有豬的在地品牌，雖然台中市畜養的豬隻總數量並不多，但有豬肉界勞斯萊斯美稱的西班牙伊比利豬，年產值也是十萬餘頭，卻能外銷全世界，對比日本、美國的和牛，競爭力也毫不遜色，面對萊豬明年即將開放進口，中市府農業局，應盡早為臺中在地豬農找出路。

鄭功進說，全台中共有203處的養豬場，全農業局今年竟然只有安排1個專責人員，在負責飼料抽驗受體素（瘦肉精）的業務，四項主要輔導業務，竟有三項連5％的涵蓋率都未達標，樣樣只想等中央提供資源的執政態度，並不是一個負責任的市府團隊。

鄭功進強調，參考108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫採補貼政策，預估台中市國小及國中人數約為20萬人，一日需求16,000公斤，估算每日需編列市產豬肉補貼約100,000元。換算下來，平均每位學童每天不到0.5元的預算加碼，就能省下高額台中運送到台北賣出的碳足跡，省下的油料成本及時間，平均一個月只要不到一顆茶葉蛋、一瓶養樂多的加碼，就能吃到自己家鄉畜產的豬肉。

(中時 )