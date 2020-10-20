為體恤台南市立醫院行動不便的民眾就醫，國際獅子會300D1區台南市城中獅子會，在總監林江和的鼓勵，與會長朱華祺號召下，發起捐贈輪椅活動，不到一個半小時就募齊50台輪椅，總值約45萬元。19日，在南市府衛生局主任祕書汪群超見證下，由台南市立醫院蔡良敏院長代表接受，並頒發感謝狀。

蔡良敏表示，南市醫對於行動不便的就醫患者，在第一時間提供協助，只要行動不便患者一下車，志工們就會馬上提供輪椅，協助他們就醫。

蔡良敏也感謝台南市城中獅子會，以實質行動照顧不良於行患者的需求，這款輪椅採用航太級合金材質，不會生鏽，且輕巧方便使用，坐墊可替換，對於行動不便的患者，是非常方便的行動輔具。

台南市城中獅子會會長朱華祺表示，不少獅友或親友到南市醫就醫時，感受醫護的專業與親切，因此發起捐贈輪椅的活動，不到1個半小時，就募集到50台輪椅，希望小小心意，能夠帶給他人大大的方便，傳遞善能量，促進社會正向發展。

(中時 )