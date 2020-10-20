台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進等，今天業務質詢時質疑工策會總幹事與副總幹事的適任性。施志昌說，過去總幹事有些是大企業董事長或是跨國企業總經理，但現任不論是總幹事或是副總幹事，有過去是盧秀燕助理、或是在地方活動的頭人；他批評這根本是用百萬年薪酬庸。

施志昌指出，工策會設的宗旨就是要協助廠商排除投資障礙，不管是引介生產與管理技術、貿易情報、取得土地、水、電、或是提供法令相關解答與輔導措施，以及提供投資資訊或是排解投資糾紛等等；經發局每年補助工策會3400萬給工策會，在實現盧秀燕市長的「台中富市3」扮演重要角色。

施志昌表示，工策會總幹事月薪11萬7745元，年薪158萬9557元（含1.5個月獎金）；副總幹事月薪8萬3240元，年薪112萬3740元（含1.5個月獎金）。一位總幹事、兩位副總幹事的適任性卻受人質疑。

施志昌說，為了對得起百萬年薪，工策會至少要任用對於台中甚至產業了解較深入、懂產業問題的人材。林佳龍市長時期兩位總幹事，都是大型企業的董座，而前任總幹事高禩翔過去是全球自行車零組件龍頭愛爾蘭商速聯公司（SRAM）的亞洲區總經理，先任經發局長在轉工策會總幹事。

施志昌表示，相較之下，黃于珊之前為盧秀燕擔任立委時的助理，林副總幹事之前任職於林銀榖記帳士會計所長，之前曾擔任北區的里幹事，王副總幹事之前則任職於駿喆興業公司總經理，並任台中市南區慈善會總幹事。總幹事可以說是盧秀燕市長的國王人馬，擔任總幹事前，兩位副總幹事就是對產業不太熟的「地方人士」，這根本用百萬年薪酬庸！所謂富市3，應該是讓工策會三人組富起來！

施志昌說，上午議員問黃總幹事招商進度，黃總幹事竟然說招商窗口是設在經發局，迴避這項問題。難道總幹事不知道經發局編列3400萬預算的名目就是辦理中小企業服務中心各項座談訓練講習會及招商投資服務等相關作業費？每年經發局編這麼多錢給工策會，竟然現在還在狀況外？如果只會辦講座，對於招商的現況不了解怎麼服務這些企業？怎麼知道問題在哪？

施志昌強調，去年盧秀燕市長說台中購物節辦得很好，結果當時的經發局長就被換掉轉任工策會總幹事，今年盧秀燕又說今年台中購物節登錄金額90億，也辦得非常好，施志昌擔心說，是不是又要再換局長了呢？

(中時 )