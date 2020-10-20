台船(2208)為陽明(2609)打造的2,800 TEU級全貨櫃輪「川明輪」今天舉行命名典禮，「川明輪」為陽明委請台船建造10艘2,800 TEU級全貨櫃輪的第5艘，而從2015年以來，包括長榮(2603)及陽明，台船已經建造完成銷售各10艘貨櫃輪。

「川明輪」載重噸達37,435噸，甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合挪威驗船協會(DNVGL)的RSCS+船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

「川明輪」將於10月28日投入JTS亞洲區間航線，JTS航線自10月21日起，由原日本往返台港規劃延伸至巴生港、新加坡及菲律賓馬尼拉南港，透過高雄港及東南亞轉運樞紐巴生港、新加坡串聯布建綿密東南亞區間支線網絡，再與陽明全球服務網絡緊密結合，以利陽明深化耕耘東南亞市場，同時搭配新船加入營運，將可大幅提升航線布局的綜效。

(時報資訊)