帝寶(6605)今日宣布攜手車輛研究測試中心成立ADB（Adaptive Driving Beam，自適應式智慧頭燈）聯盟，將共同開發ADB智慧車燈。車輛中心將集結國內其他廠商加入ADB聯盟，以團體作戰方式打智慧車燈國際盃，確保ADB技術成果能高度國產化，優化台灣整體汽車產業競爭力。

帝寶長期以來與車輛中心有多項技術開發合作，雙方觀察到全球車燈技術日新月異，其中適應式智慧頭燈（ADB）可確保駕駛夜晚開車時，車燈除了能照亮前方視野，並能透過車用攝影機偵測對向來車與前方車輛，整合影像與光學空間座標，進而控制新型LED矩陣式頭燈，產生自動避光功能，保護對向駛來的車輛或前方車輛的駕駛不致受到眩光影響而引發交通事故，儼然成為近年來車燈設計的主流。因此，決定串聯車輛中心的技術與檢驗能量成立ADB聯盟，搭配帝寶的研發與少量多樣的生產優勢，希望能夠打造出台灣智慧車燈產業鏈。

帝寶執行長許敘銘表示，帝寶每年投入營收金額5％進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。隨車輛智慧化與安全性提升的科技日新月異，ADB智慧車燈亦成為未來車燈市場的主流趨勢，為提升整體競爭力，雙方決定一起投入ADB開發。

(時報資訊)