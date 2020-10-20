LINE 20日宣布，宣布在泰國推出首個「社群銀行」平台LINE BK，將泰國當地銀行的服務整合至泰國最受歡迎的社群軟體LINE中。LINE BK主打「掌中銀行」(Banking in Your Hand)的口號，讓用戶只要透過LINE便能進行轉帳、開立儲蓄帳戶、申請貸款、付款，簡單又方便。 LINE表示，LINE BK服務由KASIKORN LINE公司負責營運，即LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行（KASIKORNBANK）子公司KASIKORN Vision Company Ltd.之合資公司。

自10月15日起，在泰國版LINE通訊軟體中的「錢包」頁面即可找到LINE BK的服務介面。泰國用戶透過連結註冊，之後無須安裝其他應用程式，即可最多開設五個儲蓄帳戶並申辦LINE BK簽帳金融卡。LINE BK同時也提供各式各樣的金融服務，除了儲蓄帳戶享高利率優惠外，也為自由工作者和無固定收入者特別推出個人貸款服務。

LINE BK初期提供的金融產品和服務包括儲蓄帳戶（開泰銀行帳戶）、特殊利率帳戶（由開泰銀行發行）、簽帳金融卡（由開泰銀行發行）、信用額度等。以儲蓄帳戶來說，用戶不須來回切換應用程式，只要打開LINE就能完成所有金融交易，並收到存款／提款自動通知。用戶也可以即時查看帳戶餘額，並設定常用轉帳銀行帳號。其他功能包括多方自動分享電子單據（或銀行轉帳收據）、分攤團體消費帳單、請款（Request-to-Pay）服務，以及在開泰銀行ATM無卡提款。

此外，LINE BK儲蓄帳戶最高享1.5％年利率，可選擇存放6個月或1年期。另外，凡以LINE BK Visa簽帳金融卡線上消費（最低消費金額為100泰銖），即可獲得0.5％現金回饋。目前LINE BK簽帳金融卡分為三類，包括線上簽帳金融卡（虛擬卡片，可直接透過LINE立即申請）、簽帳金融卡（實體卡片，此為有信用額度的簽帳金融卡－具透支保護功能的實體簽帳卡）以及有信用額度的簽帳金融卡（具透支保護功能的實體簽帳卡，當帳戶餘額不足時，可在一定額度內先行墊付。）

另外，LINE BK也提供信用額度功能，用戶可以時隨地輕鬆申請個人貸款，馬上核准，資金立即可用。月薪達7,000泰銖者、自由工作者，以及無固定薪水和薪資單者（例如小型企業主），現可利用LINE BK的貸款服務，取得受保障的資金。

LINE表示，LINE BK用戶也可同時享有由LINE各式服務和泰國當地合作夥伴提供的促銷和優惠，包括LINE MAN Wongnai、Rabbit LINE Pay、Lazada和Agoda等。若已是開泰銀行的客戶，則可通過現有的K PLUS帳戶直接申請LINE BK，無縫啟用，便利更升級。除了在泰國推出以外，LINE表示，未來也計畫將金融服務擴展至日本、台灣和印尼等市場。

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