台北市長柯文哲前發言人林昆鋒接任基隆市政府產業發展處長，20日舉行宣誓典禮，林昆鋒致詞時表示，市長林右昌最讓他感動的是，堅持和不會失言，更大讚林右昌未來無論站在哪一個位置，一定都會表現得很好。

林昆鋒指出，在林右昌的帶領下，基隆市360度大改變，把歷史文化、人文風情保留，以不同風貌呈現，整個城市活絡了起來，此外，這次願意北飄為基隆服務，是林右昌對每件事的堅持和不會失言的個性，讓他決定加入基市府團隊，他強調，會讓大家更認識台灣頭。

台北市長柯文哲前發言人林昆鋒接任基隆市政府產業發展處長，20日舉行宣誓典禮。（陳彩玲攝）

會後聯訪時，媒體提問，「不會失言」一番話是否在影射柯文哲，而對於柯近期的聲量逐步下降有什麼看法，對此，林昆鋒表示，柯是北市長兼任民眾黨主席，要做很多事相當辛苦，在社群媒體上仍有聲量但數量不是重點，話鋒一轉，他提到基隆捷運北北基不同黨籍的市長，願意一起合作是政治上少見的典範，這次協議值得外界鼓勵。

對於林右昌是否在為2024選北市長做鋪路，林昆鋒說，市長目前堅持把基隆做好，這次加入基市府團隊沒有其他用意，只是要讓大家更認識基隆，他說，林右昌的下一站不知道會是哪裡，但相信無論在哪一個位置，一定都會表現得很好。

(中時 )