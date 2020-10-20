Devin Williams, Lethal Airbender (slow). 😳 pic.twitter.com/T79rOx3aw8 — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 23, 2020

大聯盟縮水球季的救援王入圍名單出爐，正確的說是中繼投手獎，國聯稱為霍夫曼獎，美聯稱為李維拉獎。今年60場例行賽，只要救援成功10次就可排進前10名。史上最少救援次數的獲獎者是2018年的海德(Josh Hader)，12次救援成功。

美聯李維拉獎入圍：白襪隊克隆米(Alex Colome)，印地安人韓德(Brad Hand)，運動家韓崔克斯(Liam Hendriks)。

韓德的名字就是「手」，21次終結比賽、16次救援成功都是美聯最多，而且沒有救援砸鍋的紀錄，自責分率2.05。韓崔克斯以往並不是終結者，近兩年才在運動家負責關門，連續兩年自責分率不超過1.80，本季14次救援成功。不過最厲害的是克隆米，12次救援成功，重點是0.81自責分率太耀眼了，整季只失2分。

國聯霍夫曼獎入圍：小熊隊傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)、教士隊羅森索(Trevor Rosenthal)、釀酒人戴文威廉斯(Devin Williams)。

羅森索曾是著名的紅雀火球男，2016年受傷而被狠心拋棄，去年復出後四處流浪，今年8月交易大限才被換到教士。傑佛瑞斯同樣是大復活的投手，去年被釀酒人釋出，今年在小熊繳出1.54自責分率。最後的戴文威廉斯不是終結者，但他的變速球出神入化，被稱為「氣神通(Airbender)」，今年27局僅失1分。

(中時新聞網)