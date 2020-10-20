80劑供700人，板橋里長怒帶球棒，赴疾管署討疫苗。（陳人齊攝影）

板橋里長怒帶球棒赴疾管署討流感疫苗。（陳人齊攝影）

公費流感疫苗施打亂象頻傳，現在不僅大醫院紛紛缺貨，就連基層里長都喊疫苗數量不夠，今新北市板橋區文翠里里長王永源就帶著球棒到疾管署抗議，表示公費流感疫苗分配不均，並向疾管署討疫苗，他說：「里內竟只有80劑疫苗，要供700多位老人施打，要如何跟里民交代？」

王永源表示，別的里都是兩百五十劑疫苗，但文翠里卻只有100劑，其中還有二十劑是要給高風險族群，里內七百多位老人要分八十劑疫苗，怎麼可能會夠？

王永源約在今天下午一點半抵達疾管署，攜帶球棒的他表示，「疫苗數量不足的壓力，一度讓他想當場揮棒打爛疾管署的玻璃，但後來想想可能要關很久，還是忍了下來，最後就決定拿球棒來照個相抗議，要給里民一個交代。」

王永源痛批，去年流感疫苗施打根本沒有問題，但今年這樣的狀況，根本就是官逼民反，自己也是因向地方衛生所求助無門，才決定直接找疾管署討疫苗，希望中央能夠給個交代。

公費流感疫苗施打政策大轉彎，暫緩50至64歲健康民眾施打引發民怨，20日新北市文翠里里長王永源拿著球棒到疾管署抗議，疫苗數量臨時縮減，造成已預約的里民無法施打，紛爭不斷。（王英豪攝）

流感疫苗不夠打，板橋里長拿球棒到疾管署討疫苗。（陳人齊攝影）

(中時 )