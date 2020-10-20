尋光小路

漫步新竹市區，一面是現代化建築，一面是百年古蹟，「尋光小路」老宅改造保留了新竹在地本位的歷史性與創新性，以日式定食的方式，呈現各種料理，是不被框架所限制的美食設計。在這裡，民眾可以品嚐到日式串燒、韓式烏龍麵與義式料理等多種選擇！

創辦人映弦是在地人，衷情於餐飲業，從外場服務到親手做菜，多年的經驗累積出職人的精神與態度。每日親自挑選食材，依循時令規劃菜色，堅持用料要用最新鮮的，餐點一點都不馬虎，連開胃小菜都經過細細鑽研，就是要讓前來享用餐點的民眾，能夠品嚐到食材最原初的味道。

店名「尋光小路」反應了創辦人的初心與浪漫，在一片漆黑之中，冀望那一絲光點能指引前進的方向，這也是一路走來，對手作餐點的堅持與體悟。希望各行各業辛苦的做事人，下班後都能在尋光小路享用一頓有溫度的餐點，休息片刻，再行向前！

尋光小路（圖／IN新竹提供）

尋光小路

新竹市中正路284巷18號

03-535-5006

11:00～24:00（每週三公休）

「春室」帶著「復興玻璃」的使命，進一步開拓傳統產業的創新革命。（圖／IN新竹提供）

春室Glass Studio+The POOL

玻璃曾是新竹具代表性的在地產業，卻隨著時代變動逐漸削弱，「春室」帶著「復興玻璃」的使命，進一步開拓傳統產業的創新革命。由新竹在地老牌玻璃業「春池玻璃」於2020年推出全新服務與企劃，結合策展、體驗、選物、餐飲及工作坊，以容器作為概念、三層樓的複合式空間—「春室」，將咖啡廳搬進玻璃窯爐裡，讓前來觀看展覽的民眾們，不只能享用咖啡飲品，還能閤家體驗如「燈炬拉絲玻璃」、「口吹玻璃」等玻璃工坊的有趣課程！

春室有著極簡俐落的外觀，前方臨著蓊鬱林相、側邊傍著池水，與新竹市立動物園相映成趣，對玻璃產業感興趣的民眾不妨走一回春室，體驗玻璃工藝課程，製作屬於自己獨一無二的玻璃作品！春池計畫主理人吳庭安認為：「循環不單是概念，還是方法，能夠轉化成各種獨一無二的空間體驗。」春室透過實體空間凝聚人們的感受，也邀請大家一同體驗循環生活！

春室Glass Studio+The POOL（圖／IN新竹提供）

春室 Glass Studio + The POOL

新竹市東大路一段2號 03-538-9187

春室9:00～17:30（每週一公休）

The POOL10:00～17:30（每週一公休）

「小羅賓的廚房」結合藝術設計與創新，為紅豆餅灌注了全新的生命，讓紅豆餅不再侷限於單一口味！（圖／IN新竹提供）

小羅賓的廚房

「小羅賓的廚房」結合藝術設計與創新，為紅豆餅灌注了全新的生命，讓紅豆餅不再侷限於單一口味！老闆創業前是專業攝影師，單純因爲很喜歡紅豆餅，在領養流浪犬「羅賓」之後，更加珍視身邊的人事物，便決心實踐創業夢想，從而以「小羅賓的廚房」為店名，開啟分享美好的紅豆餅旅程！

從品牌、老屋整修、紅豆餅研發、行銷等，幾乎不假他人之手。因鍾情於紅豆餅的各種可能性，結合季節食材的多樣變化，努力設計出各種特殊口味，例如：夏季限定「牛仔很芒」的芒果牛奶冰淇淋，冬季限定貝禮詩奶酒口味的「微醺最好」，鹹口味義式風味的「瑪格麗特」，真文青最愛濃郁香醇的「非你莫屬」illy咖啡口味，因此養成不少死忠的顧客。老闆認為每個環節都是藝術與生活的實踐，盡情發揮創意，並且勇於嘗試，這就是保持「小羅賓的廚房」品牌和紅豆餅質感的創作態度！喜歡傳統甜點的朋友，不妨前來嚐鮮，也來和羅賓打聲招呼唷！

小羅賓的廚房（圖／IN新竹提供）

小羅賓的廚房

新竹市西大路271-1號

14:00～16:30（每週二公休）

(中時新聞網)