近百年歷史的中央書局回來了！1948年開幕的中央書局，曾是全台最大漢語書局，卻在1998年不敵連鎖書店林立而黯然休業，2020年10月終於又在同一個街角點燈開業，是一個浪漫故事促成這家書局重生，也將以浪漫的力量向台灣文化的青春時代致敬。

「中央書局是我童年的快樂回憶，也是70歲生日禮物。」信誼基金會董事長張杏如透露，2016年中央書局整建需要資金，她剛好70歲，她的先生、永豐餘集團大家長何壽川說要給她買一個禮物，她說就中央書局好了，由永豐餘旗下的上善人文基金會買下原址建物，正式推動中央書局重生計畫。

1925年日治時代，一群熱血青年、文化鬥士，倡議成立「中央俱樂部」，在眾人集資下1927年創設了中央書局。1945年開始起造，1948年開幕的「中央書局」，開啟民智、接軌國際，也是日本殖民時代，台灣人尋找台灣文化定位的聚落。

在台中生長的中央書局代表人、信誼基金會董事長張杏如，懷著對童年的感謝，和守護文化基地的使命感接下中央書局。看似浪漫的任務，卻遠比想像中艱鉅。因為房子是戰後1945年物資匱乏時代起造，光是結構評估和復建就花了近一年，細心修復結構系統還要兼顧保存建築特色，加上內裝，又花了三年時間，終於為台灣的文化歷史留下一個重要地標。

新接任上善人文基金會董事長的詹宏志，在重返開幕式中表示，當年他一個南投草屯孩子來到台中念書，踏進中央書局，打開他的眼界，也讓他決定從事跟「書」相連的工作。詹宏志說，接下上善人文基金會董事長是要來報恩，他要讓中央書局重啟當年的念頭，一個啟蒙大眾、讓大眾有接觸世界視野的機會，會結合台灣知識界共同努力，讓中央書局在台灣成為一個有意思的角色。

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