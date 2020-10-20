由於全球新冠病毒感染激增，市場擔憂將澆熄正在復甦的燃料需求，加上利比亞產出增加，加重原本就充沛的原油供給，使得20日（周二）油價再度走跌，寫下連四天下挫。

布蘭特原油期價跌落0.32美元或0.8％，報每桶42.3美元。周一該期價下挫0.31美元。

美國西德州中級原油期貨滑落0.26美元或0.6％，報每桶40.57美元，周一該期價小跌0.05美元。

根據路透統計，周一全球新冠病毒感染人數累計超過4,000萬人，歐洲與北美第二波疫情升溫，使當地政府啟動最新防疫措施。

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