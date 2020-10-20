疫情升溫澆熄復甦需求 油價連四跌 14:282020/10/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球新冠病毒感染激增，市場擔憂將澆熄正在復甦的燃料需求，加上利比亞產出增加，加重原本就充沛的原油供給，使得20日（周二）油價再度走跌，寫下連四天下挫。 布蘭特原油期價跌落0.32美元或0.8％，報每桶42.3美元。周一該期價下挫0.31美元。 美國西德州中級原油期貨滑落0.26美元或0.6％，報每桶40.57美元，周一該期價小跌0.05美元。 根據路透統計，周一全球新冠病毒感染人數累計超過4,000萬人，歐洲與北美第二波疫情升溫，使當地政府啟動最新防疫措施。 (工商 ) #全球 #澆熄 #報每桶 #期價 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF預期 明年油價難翻身 04:102020/10/20 全球財經 操盤心法－推升指數靠權值股，留意貨櫃航運、水泥 04:102020/10/20 證券．權證 美經濟恢復至疫情前水平 Fed副主席估至少需一年 08:582020/10/20 財經 《產業》鎳價續攀高 不鏽鋼價有撐 11:582020/10/20 財經 景氣揚升 不動產相關標的 啟動補漲行情 04:102020/10/20 投資理財 金融次順位債 穩健投資首選 04:102020/10/20 投資理財 《類股》房市升溫 客思達-KY、詩肯Q4不淡 11:582020/10/20 財經 《商情》需求強勁 激勵LME期鎳漲至11個月高點 09:592020/10/20 財經 記憶體市場熱 模組廠獲利大躍進 04:102020/10/20 證券．權證 車市回溫 日台被動元件廠樂 04:102020/10/20 證券．權證 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 要聞 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 - 財經 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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