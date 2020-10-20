員林家商即日起至12月10日止，舉辦「畫布的探險–劉其偉紀念展」，人稱「劉老」的畫壇老頑童劉其偉，是國內知名擁有多重身分的探險家、畫家、作家，工程師等，員林家商校長陳定宏表示，1996年在中原大學就讀時，素描課的授課老師就是劉其偉，很開心在教授的長子劉怡孫老師協助下，將教授的作品帶到學展覽，希望大家能透過老師的畫筆，去實踐活到老學到老的精神，並找到自我的生命價值。

1912年出生於福建省福州市，本身是工程師，38歲時才開始學畫，早期作品以人物風景畫為主，1965年參與越戰後，走過越戰烽火的劉其偉，為了尋找人類最原始的創造力，化身文化探險家，在台灣原民部落探險，70歲高齡多次到婆羅洲、非洲等叢林部落探險，傳奇的一生讓其畫作，處處都展現不凡的生命力。

劉其偉甚至在70歲高齡時，多次到婆羅洲、非洲等叢林部落探險，傳奇的一生讓其畫作，處處都展現不凡的生命力。(吳建輝攝)

劉其偉長子劉怡孫說，父親最知名的畫作「婆憂鳥」，是因父親小時候由祖母一手帶大，童年時祖母總會敘述婆憂鳥的傳說故事，陪伴他的童年，一直到長大，因此婆憂鳥就是父親思念祖母所刻畫出來的意象，深厚的祖孫親情，

員林家商校長陳定宏說，大學時對教授的印象，就是一身卡其服，嘴裡叼著菸斗，上課相當有趣，因此看到教授長子跟教授長得幾乎一模一樣，心中那種感動又湧上心頭，這次有機會能讓教授的作品到學校展覽，希望所有同學，都能從畫中得到那種熱情、誠懇與冒險的精神，並且運用在自己的人生上面。

員林家商即日起至12月10日止，舉辦「畫布的探險–劉其偉紀念展」。(吳建輝攝)

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