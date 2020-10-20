F奶網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書爆料，網美圈高達7成都有賣淫，引起各界熱議，紛紛猜測哪些網紅有在做。也是網紅的陳沂說，先不管有幾成，她相信確實很多在賣；但網美「不偷不搶不騙」靠自己勞力賺錢，只要不影響到其他人，別人要怎麼活都很好！

個人IG多達10萬多人追蹤的橫綱凱咪，向來不吝於分享好身材的她，在網上小有名氣。17日在臉書以「網美圈的真相？？七成都有在賣淫！大部份正妹都不敢分享的文」為題爆料表示，7成的模特兒因為只有「露」這個本錢，最後全淪陷被經紀誘惑去賣淫。

對此，向來很愛評論時事的網紅陳沂也發聲：「先不管也幾成，我也相信確實很多在賣。」但陳沂強調，「撇除賣淫違法這件事，我真的不覺得賣淫有什麼欸？就是不偷不搶不騙靠自己的勞力賺錢啊，而且條件好生意才會好吧，可能也很多人想賣只是沒人要買而已」，最後更公開喊話支持設立合法紅燈區。

網友們也紛紛回應：「太多地下利益，官才不敢動。裝忙比較實際」、「現在已可以合法設置紅燈區，只是沒有一個縣市首長敢開第一槍，沒人想要自己住家附近就是紅燈區，選票會不見」、「支持，還要開立發票跟繳稅！合法以後，要把關業者跟員工的公平、安全、保障」；

「買不如偷，所以政府才不想合法吧」、「就跟9女堅持上大學還是大學生下海當陪酒女一樣都是個人的選擇而且那些所謂名媛交際花做的事情也一樣啊只不過是陪的人比較有錢有權而已不見得比較乾淨」。

(中時新聞網)