北埔老街全省知名，鄉內發展偏重老街區，鄉長莊明增計畫興建綜合行政中心，將鄉公所、鄉代會、竹東分局北埔分駐所、消防局北埔分隊、北埔戶政事務所等公家機關，遷移到西邊的埔中段機關用地，以利老街改造。

埔鄉公所和鄉代會在老街的前端，北埔分駐所、消防分隊及戶政所則在老街後端，假日時如遇到突發狀況，消防車和警車都難以快速進出老街，老街若改造規畫徒步區，並無法解決救災動線問題。

莊明增指鄉公所用是向彭家祠承租，辦公廳舍使用逾40年，機能不足，並被鑑定為危險建物，為了北埔鄉觀光產業發展，北埔老街若要進行改造，均衡區域發展，行政區遷建至西區埔中段機關用地的計畫，勢在必行。

鄉公所委託建築顧問初步預估，興建綜合行政中心經費要6億8千多萬元，其中土地1億多元由鄉公所自籌，舉債後已無法支應興建經費，希望縣府協助。

縣長楊文科表示，莊明增鄉長上任後，積極推動北埔百年大計的大戰略，他全力支持北埔興建綜合行政中心，鄉公所完成規畫後，將全力協助爭取中央補助經費，以便提供給鄉親便利、安全、美觀和舒適的洽公環境。

民政處表示，北埔鄉公所可依內政部「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村里集會所耐震評估及整建計畫補助作業要點」，備妥計畫書及相關資料送至縣府，再由縣府陳報內政部，協助爭取補助經費。

消防局北埔分隊和竹東分局北埔分駐所在北埔老街後端，遇到突發狀況，消防車和警車都難以快速進出老街。（羅浚濱攝）

(中時 )