隨著生活習慣改變，動動手指就能將美食外送到家的宅經濟愈來愈盛行，就連生鮮、生活用品都能一鍵送到府。臉書社團匿名PO出一張，顧客與客服間的對話，該名顧客表示「因為我已經射出來了」，更表明「送很慢」，因此欲取消訂單，客服認為「餐廳已在備餐」，若是取消，日後恐無法使用貨到付款功能，顧客卻一句話打臉，神結局讓網友笑翻。

臉書社團《靠北熊貓2.0》，一篇匿名發文附上一張照片指出，一名網友使用foodpand外送平台，卻久久不見外送員將訂購物送至手中，他便聯繫客服，對話中透露「因為我已經射出來了」，更以「送那麼慢」欲取消訂單。

顧客與客服間的對話，讓不少網友笑破肚皮。（圖／翻攝自靠北熊貓2.0）

客服接獲後，便表示「哎呀！由於餐廳已經開始準備您的餐點了，如果我這邊幫您取消訂單的話，往後可能無法使用貨到付款功能」，並接著詢問是否仍要取消訂單？該顧客看了覺得受到威脅，質問「你是在威脅我嗎？」接著回應道「我買保險套是要準備什麼餐點？又沒有外送員接單，想唬我？」

結局神展開，讓人笑破肚皮，不少網友紛留言「早洩男是你？」、「要快不會自己去買」、「再亂改地址就讓你射在牆上」、「這太好笑了」，讓外送平台的趣事又再添一樁。

(中時新聞網)