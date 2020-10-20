測試大廠京元電子(2449)雖因步入淡季、華為海思委外釋單受禁令衝擊減少，致使營運動能轉弱，但受惠其他客戶測試訂單需求轉強填補，法人預期營運受衝擊程度降低，2020年第四季淡季營收估僅較第三季略降，明年上半年即有望止跌回穩。

受淡季營運表現可望優於預期帶動，京元電今（20）日股價開高後量增走揚，最高上漲2.63％至31.3元。終場上漲1.48％、收於30.95元，領漲封測族群、並回升至近1月高點，成交量放大至1萬4448張，較昨（19）日4718張爆增2.06倍。

京元電9月自結合併營收23.89億元，雖月減4.47％、降至近7月低點，仍年增3.86％、改寫同期新高。第三季合併營收73.62億元，雖季減3.98％、仍年增4.56％，改寫歷史次高。累計前三季合併收220.22億元、年增19.74％，續創同期新高。

法人指出，華為海思過往貢獻京元電單季營收約15～20％，禁令生效後對後段封測廠釋單量減少，使京元電營運造成衝擊。不過，由於華為以外手機廠為搶占市場，帶動拉貨動能轉強，在其他測試訂單需求持穩下，使京元電第三季營運高檔有撐，表現符合預期。

展望後市，法人原預期新增訂單無法完全填補華為海思缺口，將使第四季營收季減高個位數百分比。但其他手機業者為搶占市場，紛紛擴大採購5G手機相關晶片，配合筆電、平板、網通、醫療等晶片測試訂單續增，有效填補相關測試產能缺口。

由於5G智慧型手機相關晶片的測試需求優於預期，加上5G基地台及數據中心的建置需求續強，相關測試訂單維持穩定，使京元電稼動率下滑幅度優於預期。法人對此修正京元電營運展望，預期第四季營收僅較第三季略降，看好明年上半年有望止跌回穩。

(時報資訊)