米粉們千呼萬喚的小米電視終於登台了！小米台灣今（20）日在台舉辦小米智慧顯示器上市發表會，宣布在台推出小米智慧顯示器65型，並贈送台灣多家OTT串流服務的資格，完整了智慧家庭的最後一塊拼圖！

小米台灣產品經理 章鶴齡在發表會中指出，小米智慧顯示器65型邊框採用CNC打磨的金屬材質，還有髮絲紋襯托質感。小米指出當前有不少顯示器在機身背面都採用塑料材質，但小米智慧顯示器65型則是在邊框、背面、支架都採用金屬材質，質感更佳。整體設計風格還可輕易跟家庭室內風格融合為一體。

畫質支援4K HDR10+ 色彩飽和度鮮豔、MEMC動態補償技術，對喜愛看球賽、運動比賽的觀眾可以帶來更流暢的體驗。底部有兩顆10W揚聲器，搭配劇院級音效。

內容部分，入手小米智慧顯示器65型在台灣贈送LiTV、CATCTPLAY+一個月會員，以及KKTV、friDay影音則贈送三個月，總價值1514元，優惠在2020年底前有效。當然也支援也支援收看Netflix、Amazon Prime、YouTube平台。

如果擔心家中長輩不能有效找到想看的影片，所搭配的智慧遙控器支援語音搜尋，想搜尋影片，按下頂端第二顆按鈕就可以進行語音搜尋，讓你輕鬆找到所需要的影片內容。例如，可用「我想要看海豚的影片」，就可以找到相關影片。

小米智慧顯示器65型搭載Android Pie 9.0，也支援Chromecast，可以將手機、平板或是電腦上支援的內容投放在電視上播放。小米智慧顯示器65型採用聯發科MTK6886處理器，搭配2GB RAM記憶體+16GB儲存空間。連接埠支援HDMI X3 、USBx3、RJ45，也支援藍5.0、2.4GHz 以及 5GHz Wi-Fi。

小米指出小米智慧顯示器65型在台售價將是NT$18999，首波限量優惠價則是NT$16999，10/22在小米網、10/24在小米之家信義威秀店首波開賣。11月陸續在燦坤3C、PChome24h購物、法雅客網路商店陸續開賣。

(科技)