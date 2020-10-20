目前市面尚無有效藥物可治療阿茲海默症，成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山發現「Z小分子蛋白」，與印度製藥公司Lazuline Biotech9月初達成合作協議，預計耗時2、3年將Z小分子蛋白推進臨床試驗，若開發成功，未來將可透過疫苗達到預防、治療癌症及老年失智症雙重療效，是近年國際合作重要里程碑。

國際失智症協會曾推估全球2050年將達1億5200萬失智人口，台灣失智症協會也指出，平均每3秒即新增1名失智患者，預防與治療成為人類當前亟需解決的生存議題。張南山教授指出，阿茲海默症屬大腦不正常老化，會導致記憶、思考及行為異常等問題，是常見老年失智症類型，病發時期通常由中年開始，慢性惡化超過至少2、30年以上，他認為，阿茲海默症新藥應以青少年或中年時期即預防，滿足未來在家庭、病人與醫療需求。

成大與印度藥廠攜手開發新藥 預防癌症並治療阿茲海默症。(張南山提供／曹婷婷台南傳真)

張南山教授20年前引領全球率先發現阿茲海默症重要影響因子WWOX基因，隨後又發現和WWOX相互作用的「Z小分子蛋白」，並進一步與成大腦神經專家司君一教授、郭余民教授合作，此舉獲取兩次美國國防部研究經費的支持。

10年來，由基礎細胞研究至動物實驗，成大研究團隊除發現Z小分子蛋白可抑制多種癌細胞的生長，還進一步以小鼠模擬人類晚年失智症病理變化，利用靜脈注射的方式將Z小分子蛋白打入小鼠體內，改善小鼠學習力並改善腦內海馬迴記憶功能，進一步達到預防、保護及恢復神經細胞的功效。研究結果顯示對未來臨床癌症與阿茲海默症的預防、治療有潛在影響力。

張南山強調，治療機轉與Z小分子蛋白誘導的體內免疫系統活化有關，透過Z小分子蛋白可以活化體內的Z細胞，進一步達到抗癌及治療阿茲海默症。未來Z小分子蛋白發展可仿照疫苗等研究實施，期望達成預防與治療的雙重目標。

新藥產品開發從研發到上路，歷時久且耗費巨資。為成功開發新型抗癌與治療失智症藥物，張南山不惜巨額開發新藥，印度邀約張教授洽談合作，雙方一同實地考察當地製藥環境，冀望將多年學術研究心血轉化為實際行動。

張南山指出，國際技術轉移育成計畫得來不易，雙方互通往來交流歷時1年，成大微生物及免疫學研究所-印度校友Giri深知成大醫學研究具國際影響力，回國後積極尋求先進製藥跨國合作機會，促使成大與印度雙方跨國合作。

(中時 )