台中市警察局第六分局西屯派出所員警執行巡邏勤務時，在西屯區黎明路與西苑二街攔停1輛可疑廂型車，發現車上9名男子都是失聯移工，將他們全部移送台中專勤隊收容，機警的員警1個人抓9個失聯移工，被稱為警界「葉師傅」，失聯移工難逃法網。

繼日前工業區派出所一名員警站崗指揮交通時，眼尖發現路旁人行道上疑似發生口角的8名男子皆為失聯外籍移工，全部帶往移民署專勤隊收容後，日前西屯派出所一名員警騎車巡邏途中，發現1輛廂型車，副駕駛座上乘客未繫安全帶，遂上前攔查。

員警透過窗戶初步查看，發現車窗貼著黑色隔熱貼紙，車內竟然有9名外籍男子，馬上先通報優勢警力到場協助盤查身分。

當員警推開車門要求車內民眾出示證件時，只見外籍男子眼神露出閃爍，還推托沒帶證件，員警立即查覺異狀，便將9人全部帶返所查證身分，發現皆為越南籍的失聯移工。

其中，1名40歲男子還是傷害罪通緝犯，經警詢後將該名傷害罪通緝犯移請台中地檢署歸案，另外8名失聯移工則移送台中專勤隊收容。

警方強調，台中市警察局第六分局轄內有許多外籍移工，員警執勤過程中隨時提高警覺性，才得以順利查獲9名失聯移工。

此外，也提醒雇主依《就業服務法》，受聘雇外國人有連續曠職3日失去聯繫情事，雇主應於3日內以書面通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關，雇主聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，可處15萬元到75萬元不等罰鍰。

好厲害！中市警1個抓9個，逮住整車失聯移工

(中時 )