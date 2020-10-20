俗話說：「知己知彼，百戰百勝」，面對這個變化越來越快速的時代，未來也變得更加難以預測，唯有瞭解時代趨勢，進而改變我們的觀念與行為模式，才能找到自己的真正價值。

這次精選五本精彩書籍，讓你不被新時代所淘汰。

A. 精準成長：打造高價值的你！發揮潛能、事業及領導力的高效成長法則

約翰．麥斯威爾／商業周刊

成長並不會從天而降，我們應該主動且有意識地去成長。作者透過易讀好懂的生活實例，非常「精準」地提出十五個成長的法則，也指出我們最容易出現的盲點。同時，每一章亦提供成長法則的生活應用。如果你願意花點時間思考與執行，成長絕對不是那麼困難的事！

B. 美意識：為什麼商界菁英都在培養美感？

山口周／三采文化

一直以來，企業都相信分析與邏輯能為他們找到最佳決策，然而，最理性的判斷卻導致所有企業都得出相同結論，而這些「標準答案」卻只會讓所有人共同陷入同一個消耗戰戰場。因此，山口周更重視「理性」和「感性」的平衡，唯有「美感」才能讓企業在經營上創造出差異性，也才能培養出在溝通、處世等各方面具有優秀表現的人才。

C. 成為新人類：24個明日菁英的嶄新定義

山口周／行人文化實驗室

你還覺得認真負責、邏輯理性是職場必備的能力嗎？事實上，這些我們曾經認定的優秀特質早已過時了。本書完整說明六大時代趨勢造成的人才需求改變，並提出二十四個在新時代中必須知道的全新思考與行為模式，從如何創造自己的價值、如何學習，到工作風格與職涯策略，全方面更新你的舊觀念，讓你趕上新時代，成為新時代中不可或缺的新人類。

D. 2030世界未來報告書：區塊鏈、AI、生技與新能源革命、產業重新洗牌，接下來10年的工作與商機在哪裡？

朴英淑、傑羅姆．格倫／高寶出版

未來社會將越發複雜且難以預測，但書中提出的世界未來卻仍是我們不可忽視的趨勢。書中羅列所有未來世界中的重點議題，包含區塊鏈、人工智慧、生技革命等不同領域，帶我們快速地掌握對未來世界面貌的基本概念，透過主動瞭解這些重要關鍵字，我們才有機會在未來世界取得先機，不落人後。

E. Deep Work深度工作力：淺薄時代，個人成功的關鍵能力

卡爾‧紐波特／時報出版

身處網際網路發達的時代，由於我們耗費大量的力氣和時間處理淺薄工作，於是深度工作力變成十分稀有的關鍵能力。本書不僅提出深度工作的重要以及阻礙，更說明深度工作的原則與策略，讓我們輕易就能開始執行，進而從中找到最適合自己的深度工作法。本書推薦給所有在社群網路時代中難以專注的你！

(中時新聞網)